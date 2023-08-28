Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İHA ekibini kabul etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İHA ekibini makamında kabul etti.

Geçtiğimiz günlerde Erzurum Valiliği görevine atanan Mustafa Çiftçi, İHA Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez, Haber Müdürü Nihat Kılıçoğulları ve muhabir Mehmet Emin Kızılca'yı makamında kabul etti.

Medyanın kamu adına önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Erzurum Valisi Çiftçi, "Bu anlamda görev yaptığımız yerlerde her zaman medya mensuplarının desteği ile daha güzel çalışmalar gerçekleştirdik. Erzurum'da da basın mensuplarımızla işbirliği içerisinde olmaya devam edeceğiz" dedi. - ERZURUM