Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Horasan'a ziyaret gerçekleştirdi

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Horasan ilçesini ziyaret ederek Horasan Kaymakamlığı, Belediye, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'nı inceledi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ilçe ziyaretleri kapsamında Horasan'a gitti.

Vali Mustafa Çiftçi, Horasan'da ilk olarak Horasan Kaymakamlığını ziyaret etti. Horasan hakkında Kaymakam Mesut Ozan Yılmaz'dan brifing alan Vali Çiftçi, MÖ 4000 yılına kadar uzanan tarihiyle Horasan'ın birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını vurguladı.

Valim Mustafa Çiftçi; daha sonra Horasan Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Yetkililere çalışmalarında başarılar diledi. - ERZURUM