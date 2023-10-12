Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Ticaret Borsası'nın Ekim Ayı Meclis Toplantısı'na katıldı.

Vali Çiftçi, toplantıya katılan meclis üyelerinin talep ve önerilerini dinledi. Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Meclis Başkanı Yavuz Güney, yönetim kurulu ve meclis üyelerinin katıldığı toplantıda Vali Çiftçi'ye Başkan Oral, Erzuru Ticaret Borsası'nın yürütmüş olduğu çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

"İlimiz için proje üretmekten mutluluk duyuyoruz"

Erzurum Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yavuz Güney'in açılış konuşmasının ardından söz alan Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, kısa adıyla ETB'nin yürüttüğü çalışmalardan söz etti. Başkan Oral, "Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Kurulumu, Süte Değer Projesi, Erzurum Çarşı Pazar ( ER-OPA) Projesi ile projeleri hazırlanan Gastro-Akademi Projesi, Gastronomi Lisesi Projesi, Lisanslı Depoculuk Projesi, Bitki Örtüsü Haritası Projesi, Tarıma Dayalı Besi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi, İlimizde ve İlçelerimizde Seracılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi, Örnek Köy Projesi ile kurulması planlanan Erzurum Ticaret Borsası Fuarcılık ve Ticaret A.Ş. gibi projelerimiz bulunmaktadır. Erzurum'un kalkınması, gelişmesi ve tanıtımı noktasında Erzurum Ticaret Borsası çalışmalarına gayretle devam etmektedir. Kent adına yapılan her bir proje ve çalışma bizlere mutluluk vermektedir" dedi.

"Çalışmalarınızı yakından takip ediyorum"

Erzurum Ticaret Borsası'nın yürütmüş olduğu çalışmaların Başkan Hakan Oral tarafından aktarılmasının ardından söz alan Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum Ticaret Borsası'nın proje ve çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade etti. Bu tür toplantıların paydaş kurumlarla birlikte, ayda veya iki ayda bir yapılması gerektiğini vurgulayan Valimiz Çiftçi; "Ticaret Borsasına ilk geldiğim gün başkana; Tarım ve Orman Müdürlüğümüz başta olmak üzere TKDK, Ticaret Borsası, Ziraat Odası, Koyun/Keçi Yetiştiricileri Birliği, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Arıcılar Birliği, Veterinerler Odası gibi tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren kuruluşlar ile her ay bir araya gelmemiz gerektiğini ilettim. Bu toplantılar aracılığıyla değişik konuları istişare etme, ortak bir fikir oluşturma imkanı doğuyor. Yine bu tür toplantılardan güzel neticeler alabiliriz, birlik beraberlik içinde iş ve güç birliği oluşturabiliriz, Bugün sizlerin talep ve isteklerini dinlemiş olduk, not aldığım hususlar var. Bunların en azından kısa süre içerisinde yapılabilecek olanlarını takip edeceğim. Hepinize çalışmalarınızda başarılar, hayırlı işler diliyorum" dedi.

Toplantı sonrasında, Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Meclis Başkan ıYavuz Güney ile Meclis Üyeleri, Ekim Ayı Meclis Toplantısı'nın ardından, Erzurum Ticaret Borsası Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş.'nin araç filosuna yeni eklenen araçların kurdele kesimini yaparak, araçları hizmete soktular. - ERZURUM