Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Abdurrahman Gazi semt pazarını ziyaret etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Palandöken İlçesinde cuma günleri kurulan Abdurrahman Gazi semt pazarını ziyaret etti. Vali Çiftçi, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek, talepleri dinledi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Palandöken İlçesinde cuma günleri kurulan Abdurrahman Gazi semt pazarını ziyaret etti.

Tezgahları tek tek dolaşan Vali Çiftçi, semt pazarı esnafıyla sohbet ederek, gelen talepleri dinledi. Vali Mustafa Çiftçi: "Esnafımızın ortak talebi, kapalı bir pazar alanının kurulması yönünde. Dernek başkanımızla konuyu görüştük. İnşallah üzerimize düşeni yapacağız." dedi.

Esnafa hayırlı iş ve bol kazanç temennisinde bulunan Vali Çiftçi, alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti. Vali Çiftçi'ye ziyarette, Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan ve Erzurum Seyyar Pazarcılar Esnaf Derneği Başkanı Abdulhadi Özataş eşlik etti. - ERZURUM