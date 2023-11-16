Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Anadolu Ajansı (AA) Erzurum Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek Ajans çalışmaları hakkında bilgi aldı ve çalışanlara başarı diledi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AA Erzurum Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Anadolu Ajansı (AA) Erzurum Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Vali Çiftçi, ziyaretinde, AA Erzurum Bölge Müdürü Yunus Okur ile görüşerek Ajans çalışmaları hakkında bilgi aldı.

AA'nın kamuoyunun aydınlatılması ve halkın bilgilendirilmesi noktasında önemli görevler yaptığını ifade eden Çiftçi, Ajans çalışanlarına başarı diledi.

Vali Çiftçi, ziyaret sonunda çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.