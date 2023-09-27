Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da avukatlara yönelik saldırılar protesto edildi. Avukatlar, saldırıların temelinde müvekkilleriyle özdeşleştirilmeleri ve savunmalarını önleme niyetinin olduğunu belirtti. Avukatlara yönelik şiddetin engellenmesi için gereken çalışmaların yapılması gerektiği vurgulandı.

Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da avukatlara yönelik saldırılar protesto edildi.

Erzurum Barosu önünde toplanan avukatlar adına konuşan avukat Handan Çeliker Kocaman, avukatlara yönelik şiddetin temelinde müvekkilleriyle özdeşleştirilmeleri ve savunmalarını önleme niyetinin olduğunu söyledi.

Avukatların, öldürülme, yaralanma, tehdit ve hakaret gibi saldırılarla mağdur olduğunu dile getiren Çeliker, tüm kurumlara ve avukata yönelik şiddetin engellenmesi için gereken çalışmaların yapılması gerektiğini belirtti.

Kars

Kars Adliyesi önünde bir araya gelen avukatlar, "Avukat güvende değilse adil yargılanma hakkı tehlikede", "Avukata dokunma", "Avukat taraf değil, vekildir" dövizleri taşıyarak meslektaşlarının öldürülmesine tepki gösterdi.

Kars Baro Başkanı Fettah Çapkurt, burada yaptığı konuşmada, avukatlara yönelik şiddete ilişkin gerekli adımlar atılarak, önlem alınması gerektiğini kaydetti.

Ardahan

Ardahan Adliyesi önünde toplanan avukatlar, meslektaşlarına yönelik şiddeti kınadı.

Grup adına konuşan Ardahan Baro Başkan Yardımcısı Mehmet Yağmur Kurukaya, "Tek bir kayba daha tahammülümüz yok." dedi.

Açıklamaya Baro Başkanı Murat Yolçu da katılarak, avukatlara destek oldu.

Ağrı

Ağrı Adliyesi önünde toplanan avukatlar adına basın açıklamasını okuyan avukat Merve Sönmez de farklı illerde avukatlara yönelik şiddet olaylarının yaşandığını söyledi.

Avukatların her geçen gün daha fazla öldürme, yaralanma, tehdit, hakaret gibi saldırıların mağduru haline geldiğini belirten Sönmez, şunları kaydetti:

"Bazen sözlü bazen silahlı olan, bazen müvekkilden bazen karşı taraftan kaynaklanan ve bazen yaralama bazen ölümle sonuçlanan bu saldırıların değişmeyen ortak bir yönü var, avukatların bu saldırılarla karşı karşıya kalmalarının nedeni, yalnızca mesleki faaliyetlerini yerine getirmeleridir. Münferitmiş gibi görülen bu saldırılar, aynı zamanda avukatlık faaliyetine, savunmaya, dolayısıyla adil yargılanma hakkına ve adaletin tesisine yöneliktir."

Gruptakiler, açıklamaların ardından dağıldı.