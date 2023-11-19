Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla Orman Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda İl Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda paydaş kurumların işbirliği ve ortak çalışmalarının önemine değinildi.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla Orman Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda İl Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda paydaş kurumların işbirliği ve ortak çalışmalarının önemine değinildi. Ayrıca kurumların gelecekte gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetler ve projeler için de diğer kurumlar bilgilendirildi.

Toplantıda sürdürülebilirlik, çevreyi koruma, sağlık ve tasarruf konularında bütün kurumların sorumluluğunun bulunduğunu ve bu konularda başta kurumların kendileri olmak üzere tüm paydaşların ve vatandaşın bilinçlendirilmesi gerektiği belirtildi. Kurumların işleyişindeki mevcut aksaklıkların da giderilmesi için kurumların karşılıklı yükümlülüğünü gerektiren talepler iletilerek bir sonraki ay yapılacak olan toplantının yeri ve tarihi belirlendi. Dilek ve temennilerle toplantı sonlandırıldı. - ERZURUM