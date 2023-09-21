Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından ikna edilen PKK'lı terörist Şırnak'ta teslim oldu
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü ikna çalışmaları sonucunda PKK'lı bir terörist Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Terörist, Erzurum'a getirilerek ailesiyle görüştürüldü ve adliyeye sevk edildi.
ERZURUM İl Jandarma Komutanlığı tarafından ikna edilen PKK'lı terörist, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Erzurum'a getirilen terörist, ailesiyle görüştürüldükten sonra yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'nın terör örgütü PKK'ya yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları sonuç verdi. PKK'lı bir terörist, görüşmeler sonucu teslim olmaya karar verdi. Terörist, Şırnak'ta, Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.
Erzurum'a getirilen terörist, ailesiyle görüştürüldükten sonra jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye götürüldü.