Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından ikna edilen PKK'lı terörist Şırnak'ta teslim oldu

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü ikna çalışmaları sonucunda PKK'lı bir terörist Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Terörist, Erzurum'a getirilerek ailesiyle görüştürüldü ve adliyeye sevk edildi.