Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Operasyonunda 6 Şahıs Yakalandı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ikamet eden ve çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 6 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, Tehdit, Dolandırıcılık ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunu Muhalefet Suçu olmak üzere toplam 3 suçtan 13 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, Hakkı Olmayan Yere Tecavüz suçundan 1 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermilerin Satın Alınması, Taşınması, Bulundurulması suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, Kasten Yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, Yağma suçundan 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, Bir Yabancıyı Ülkeye Sokma veya Ülkede Kalmasına İmkan Sağlama suçundan 3 Yıl 7 Ay 22 Gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 1 şahıs olmak üzere toplam 6 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla, ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine, aranan şahısların yakalanmasına kararlılık ve azimle devam edildiğini belirtildi. - ERZURUM