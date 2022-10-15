Erzurum haberleri... DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ın Erzurum mitingi iptal edildi
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Erzurum bölgesinden gelen habere göre DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Erzurum'da bugün gerçekleşeceği mitingi Amasra'da yaşanan maden faciası nedeniyle iptal edildiği açıklandı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Erzurum'da bugün gerçekleşeceği mitingi Amasra'da yaşanan maden faciası nedeniyle iptal edildiği açıklandı.
DEVA Partisinden yapılan yazılı açıklamada, "Amasra'da kaybettiğimiz can sayısı çok yükseldiğinden dolayı büyük Erzurum mitingimizi iptal etme kararı aldık. Bu kadar büyük acı varken, miting yapmayı etik bulmuyoruz. Tüm teşkilatlarımız, Bartın için yola çıkıyoruz. Sağ duyunuz için teşekkürler" denildi. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika