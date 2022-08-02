Erzurum haberleri... CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Erzurum Kongresi'nin yapıldığı binayı gezdi - Haberler

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Erzurum haberleri... CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Erzurum Kongresi'nin yapıldığı binayı gezdi

Erzurum haberleri... CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Erzurum Kongresi'nin yapıldığı binayı gezdi

Erzurum haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum Kongresi'nin yapıldığı binayı ziyaret etti.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum Kongresi'nin yapıldığı binayı ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği kentte, genel başkan yardımcıları ve milletvekilleriyle Erzurum Kongresi'nin yapıldığı tarihi binayı gezdi.

Görevlilerce Kılıçdaroğlu'na, önemli kararların alındığı kongre hakkında bilgi verildi.

Kılıçdaroğlu, daha sonra Kongre Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

Esnafın sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu'na eşlik eden milletvekilleri de vatandaşların taleplerini not aldı.

AA / İsmail Hakkı Demir - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Politika Haberler

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