Erzurum haberleri... Babacan'ın Erzurum ziyaretindeki icraat konuşmaları kentte mizah konusu oldu - Haberler

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Erzurum haberleri... Babacan'ın Erzurum ziyaretindeki icraat konuşmaları kentte mizah konusu oldu

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Erzurum haberleri... Babacan'ın Erzurum ziyaretindeki icraat konuşmaları kentte mizah konusu oldu

Edinilen Erzurum gelişmesine göre DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, Erzurum gezisinde tarım ve hayvancılık sektörleriyle ilgili yapmayı vadettiği icraatların kentte yapılmış olması şehirde mizah konusu oldu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, Erzurum gezisinde tarım ve hayvancılık sektörleriyle ilgili yapmayı vadettiği icraatların kentte yapılmış olması şehirde mizah konusu oldu.

Babacan, Erzurum'daki konuşmasında, "Erzurum'da hayvan borsası ve hayvan pazarları kuracağız. Et ve Süt Kurumunu daha aktif hale getireceğiz" demişti. Babacan'ın konuşmaları kentte büyük gaf olarak değerlendirildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesinin, Avrupa'nın en büyük canlı hayvan borsası ve hayvan pazarlarını kentte inşa ettiğini ve Et ve Et Ürünleri Entegre Tesisi'nin de şehirde Et ve Süt Kurumu Erzurum Kombina Müdürlüğü olarak kullanıldığını ifade eden vatandaşlar, "Anlaşılan o ki DEVA Partisi Genel Başkanı şehirleri karıştırmış. Zira Erzurum'da borsa da var hayvan pazarı da. Hatta Et ve Süt Kurumu da aktif ve tam donanımla çalışıyor. Bütün bu yatırımları zaten Erzurum Büyükşehir Belediyemiz yapmış" dedi.

Bu arada bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni ziyarette kentte yapılan yatırımların maketlerini incelerken, "Geçen hafta Ali Babacan Erzurum'a gelmiş demiş ki ben buraya hayvan borsası yapacağım. Ama Büyükşehir Belediyemiz zaten projeyi yapmış" diyerek güldü. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Politika

Deva Partisi Ali Babacan Erzurum Politika Haberler

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