Erzurum haberi... AK Parti Yakutiye Gençlik Kolları İlçe Başkanı Ubeydullah Bekmez oldu Politika Haberleri Gelen Erzurum haberine göre AK Parti Yakutiye Gençlik Kolları İlçe Başkanlığına Ubeydullah Bekmez atandı. Ak Parti Yakutiye Gençlik Kolları İlçe Başkanlığına Ubeydullah Bekmez atandı. Ak Parti Genel merkezinde düzenlenen programda mazbatasını AK Parti Gençlik kolları Genel Başkanı Eyüp Kadir İnan'dan alan Bekmez, Yakutiye Gençlik kollarının yeni başkanı oldu. 1995 Tortum doğumlu olan Bekmez, Diyaliz bölümü mezunu. 2012 yılından beri iş dünyasında yer alan genç iş adamı Ubeydullah Bekmez, Yakutiye Gençlik Kolları İlçe Başkan yardımcılığı görevinde bulunuyordu. Bekmez'in atama kararı teşkilatta da memnuniyetle karşılandı. - ERZURUM Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika AK Parti Hisarcık Yakutiye gençlik Politika Haberler

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