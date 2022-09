Erzurum haber | MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin Erzurum mitinginin yer ve saati belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin Erzurum mitinginin yer ve saati belli oldu. MHP Lideri, 25 Eylül'de geleceği Erzurum'da, Dadaşlarla saat 16.00'da buluşacak. Pazar günü gerçekleştirilecek olan mitinge İstasyon Meydanı ev sahipliği yapacak.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temasıyla startını verdiği mitinglerin Erzurum etabı için hazırlıklar son sürat devam ediyor. Dadaşların büyük bir sabırsızlıkla beklediği büyük buluşma için her ayrıntı ele alınırken, MHP'nin Erzurum İl Teşkilatı ise adeta arı gibi çalışıyor. İl Başkanı Naim Karataş'ın miting hazırlıkları çerçevesinde her gün bir araya geldiği partili yöneticiler, hazırlıkların her aşamasını en ince ayrıntısına kadar denetlerken, Bahçeli'nin buluşmasına on binlerin akın etmesi bekleniyor.

Teşkilatlar Teyakkuzda

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, 25 Eylül Pazar günü Genel Başkan Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleştirilecek olan miting için olağanüstü bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi. "Teşkilatımızın her bir neferi bu büyük buluşma için var gücüyle çalışıyor, hazırlık yapıyor" diyen Başkan Karataş, "Hazırlıklarımızı büyük bir titizlik içerisinde yürütüyoruz. En ince ayrıntısına kadar çalışmalarımızı yürütüyor, teşkilatlarımızla birlikte teyakkuza geçmiş bir biçimde hazırlık yapıyoruz. Davamız milli, buluşmamız da Cumhur İttifakı buluşması olacağı için İstasyon Meydanını hınca hınç dolduracak ve ülkemizin yarınlarını sabote etme niyetindeki tüm masaları yancılarıyla birlikte dağıtacağız. Hazırlık çalışmalarımızı yürüten tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Allah canlarına sağlık versin, gayretlerini arttırsın" ifadelerini kullandı. - ERZURUM