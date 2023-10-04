Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Eylül 2023 döneminde yapılan denetimler ve faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Polis, 161 bin 538 kişi ve 18 bin 262 araç üzerinde sorgulama yaparken, çeşitli suçlardan dolayı cezai işlem uyguladı ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Erzurum Emniyeti Eylül 2023 Döneminde 161 Bin Kişi ve 18 Bin Araç Üzerinde Sorgulama Yaptı

Erzurum Emniyeti Eylül 2023 dönemini kapsayan bir alık zamanda 161 bin 538 kişi ve 18 bin 262 araç üzerinde sorgulama yaptı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü ; merkez ilçeler, sabit uygulama noktaları, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'be bağlı birimlerin 1 Eylül-30 Eylül 2023 tarihleri arasında Erzurum genelinde yaptığı denetim ve icra edilen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Polis bir ay içinde Erzurum'da toplam 161 bin 538 şahıs üzerinde sorgulama yaptı, 18 bin 262 aracı denetledi, 752 umuma açık iş yeri, 388 park bahçeler ve 2 bin 677 metruk binada arama-kontrol yaptı. Bu çalışmalarda toplam; 244 bakaya, 382 aranan şahıs ve 2 suçüstü, 283 araç için cezai işlem yapıldı. Çalışmalarda 45 fişek, 8 tabanca, 14 kuru sıkı ve 9 av tüfeği 133 bıçak ele geçirildi. Polis yaptığı operasyonlarda 1.194 gr uyuşturucu ve 702 bin 5 adet hint keneviri ele geçirdi, 4 kişi bu suçlardan tutuklandı. - ERZURUM