Erzurum Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele İçin Çağrıda Bulunuyor

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele için 'Uyuşturucuya DUR de' uygulamasını kullanmaya davet ediyor. Uygulamayı indirip bildirimde bulunarak daha çok kişinin zehirlenmesine engel olabilirsiniz.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele için çağrıda bulundu.

"Uyuşturucuya DUR de" uygulamasını kullanmaya davet eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü şöyle seslendi, "Siz de uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine 'Hayır' diyorsanız uygulamayı indirip bildirimde bulunarak daha çok kişinin zehirlenmesine engel olabilirsiniz. Geleceğine sahip çık, uyuma" - ERZURUM