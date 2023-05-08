Erzurum dernekleri İmamoğlu'na yapılan saldırıyı kınadı

İstanbul'da kurulu Erzurum dernekleri, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum Mitingi'nde uğradığı taşlı saldırı kınadı. Açıklamada, "Yaşananlar hiçbir şekilde Erzurum'u ve Erzurumluları temsil etmemektedir. Olaylar sırasında yaralanan hemşerilerimize, Sayın Ekrem İmamoğlu ve ekibine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" denildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibi dün Erzurum'da düzenlediği mitin sırasında bir grubun taşlı saldırısına uğramıştı. Bu arada mitinge katılan çok sayıda vatandaş da yaralanmıştı. Bu saldırıyla ilgili olarak İstanbul'da faaliyet gösteren Avrupa Yakası Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği, Marmara Erzurumlular Konfederasyonu, Erzurum Derviş Ali Köyü Derneği, Erzurum Sıldız Köyü Derneği, Erzurum Gümüşlük Köyü Derneği, Erzurum Çat Kale Köyü Derneği, Erzurum Çağlar Köyü Derneği, Çağdaş Erzurum Hinis Tekman Federasyonu, İkinci Bölge Erzurum Dernekler Federasyonu, Erzurum Ketenci Köyü Derneği, Erzurum Başköy Derneği, Erzurum Tanır Köyü Derneği, Erzurum Kazancık Köyü Derneği, Erzurum Kazancı Köyü Derneği, ortak bir basın açıklaması yaptı.

"KENTİMİZE YAKIŞMAYAN PROVAKASYON ÇABALARINI KINIYORUZ"

Erzurum Derneklerinin toplu olarak yayınladığı açıklamada şunlara yer verildi:

"Pazar günü, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum ziyareti sırasında yaşanan ve kentimize asla yakışmayan provokasyon çabalarını kınıyoruz. Milli Mücadele'de çok önemli bir rol oynayan Erzurum'un mayasında birlik, beraberlik ve misafirperverlik vardır. Yaşananlar hiçbir şekilde Erzurum'u ve Erzurumluları temsil etmemektedir. Erzurum'un böyle olumsuz olaylarla gündeme gelmesi nedeniyle üzüntümüzü ifade ediyor, olaylar sırasında yaralanan hemşerilerimize, Sayın Ekrem İmamoğlu ve ekibine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."