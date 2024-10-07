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Erzurum'dan İsrail'e tepki

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Erzurum'dan İsrail'e tepki İsrail'in Filistin'e yönelik başlattığı insanlık dışı saldırının birinci yılı vesilesiyle AK Parti Erzurum İl Teşkilatı Yakutiye Kent Merkezi'nde bir açıklama yaptı.

Erzurum'dan İsrail'e tepki

ERZURUM - İsrail'in Filistin'e yönelik başlattığı insanlık dışı saldırının birinci yılı vesilesiyle AK Parti Erzurum İl Teşkilatı Yakutiye Kent Merkezi'nde bir açıklama yaptı.

AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Filistin halkının maruz kaldığı zulmü bir kez daha güçlü bir şekilde kabul etmediklerini ve Filistin davasını savunmaya devam edeceklerini tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiklerini vurgulayarak, "İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar ile Filistinli savunmasız sivilleri hedef almış, uluslararası hukuku hiçe sayarak büyük bir insanlık suçuna imza atmıştır. İşlediği soykırım suçunun üzerini örtmek için de 7 Ekim'i bahane etmektedir. Bu noktada çok önemli bir gerçeğin altını çizmek istiyoruz: 7 Ekim'i meselenin sanki sıfır noktasıymış gibi ele alan bir yaklaşımı kesinlikle kabul etmiyoruz. 7 Ekim esasında İsrail katliam ve soykırım makinasının hız ve şiddetinin daha da artmasıdır. Bir yılın içinde 17 binden fazla çocuk 11 binden fazla kadın olmak üzere 42 binden fazla masum Filistinli sivil İsrail'in acımasız ve insanlık dışı saldırılarında şehit düştü. Hiçbir şey 7 Ekim'de başlamadı! Süre giden soykırıma 7 Ekim sebep olmadı! 77 yıllık bir işgali zulüm ve katliam tarihinden bahsediyoruz. Topraklarından edilmiş, hakları ve malları gasp edilmiş; öldürülmüş; katliama uğramış milyonlardan bahsediyoruz. Böyle bir gasp ve hırsızlığın üstüne kurularak, uluslararası hamilerinden yüz bulup günümüze kadar gelen bu suç şebekesinden zaten ne hak ne hukuk ne de adalet beklenebilir" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımız Filistin halkına sahip çıktı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır tekrar ettiği "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep beraber Türkiye olacağız" şiarını bir ahitleşme olarak gördüklerini vurgulayan Küçükoğlu, "Bu anlamda güçlü bir Türkiye'nin ve siyasi iradenin öneminin hem bölgemiz hem de insanlık için ne denli hayati olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Filistin davasına sahip çıkan Cumhurbaşkanımızın küresel çeteler ve onların yerli işbirlikçileri tarafından yıllardır neden hedef alındığını bugünlerde yeniden idrak ediyoruz. Filistin, sadece bir coğrafi bölge ya da bir halkın mücadelesi değildir; Filistin'i tüm insanlığın vicdan davasıdır. Filistin'in bağımsızlık mücadelesi aynı zamanda evrensel insan hakları mücadelesidir. İsrail'in işgal politikalarına, Filistin halkına uyguladığı zulme ve insan hakları ihlallerine karşı mücadelemiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devam edecektir" şeklinde konuştu.

Erzurum'dan İsrail'e tepki
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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