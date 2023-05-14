Erzurum'da vatandaşlar oylarını kullanıyor Türkiye genelinde yapılacak olan 14 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimi ve Milletvekili genel seçimleri için Erzurum'da ilk oylar kullanılmaya başlandı.

Erzurum'da vatandaşlar oylarını kullanıyor

ERZURUM - Türkiye genelinde yapılacak olan 14 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimi ve Milletvekili genel seçimleri için Erzurum'da ilk oylar kullanılmaya başlandı.

Sabah 08: 00 itibariyle başlayan oy verme işlemi için Erzurumlu seçmenler sandık başlarına gitti. Sabah erken saatlerinde sandık başlarına seçmenler 08.00 itibariyle başlayan oy verme işlemi saat 17: 00'da sona erecek. Erzurum'da 509 bin 566 seçmen 2 bin 239 sandıkta oy kullanacak. Sandık başlarında 15 bin 673 sandık başkanı ve partilerin müşahitleri görev alıyor. Güvenlik güçleri seçimin güven ve huzur içinde geçmesi için önlem aldı, seçim yasaklarının uygulanması için denetimlerini artırdı.