Erzurum'da PKK'lı terörist teslim oldu

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda bir PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Terörist, Şırnak'tan Erzurum'a getirildikten sonra ailesiyle görüştürüldü ve jandarma tarafından adliyeye sevk edildi.