Erzurum'da PKK'lı terörist teslim oldu
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda bir PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Terörist, Şırnak'tan Erzurum'a getirildikten sonra ailesiyle görüştürüldü ve jandarma tarafından adliyeye sevk edildi.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK'ya yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu, bir PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca teslim olması sağlanan terörist, Şırnak ili Habur Sınır Kapısından teslim alınarak, Erzurum'a getirildi. PKK'lı terörist ailesiyle görüştürüldükten sonra, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika