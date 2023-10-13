Erzurum'da nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 43 şüpheli gözaltına alındı

Erzurum'da düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 43 şüpheli gözaltına alındı. Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen operasyonda, kadınların da bulunduğu 43 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Erzurum'da dolandırıcılık operasyonu: 43 gözaltı

ERZURUM - Erzurum'da düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 43 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde "Nitelikli Dolandırıcılık" operasyonu kapsamında 43 şüpheli eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında kadınlarında olduğu 43 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.