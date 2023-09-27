Erzurum'da Narkotik Suçlarla Mücadele Faaliyetleri
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında, Narkorehber eğitimleri ve Narkonokta faaliyetleri düzenlendi. Toplamda 6 bin 717 kişiye bilgilendirme yapıldı.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliğince 11-15 Eylül 2023 tarihleri arasında; Narkorehber faaliyetleri kapsamında Narkoanne, Narkoyetişkin, Narkogençlik ve Narkokaan eğitimlerinde; 13 ayrı oturumda toplamda 2 bin 214 kişiye, Narkonokta faaliyetleri kapsamında; 10 ayrı noktada toplamda 2 bin 503 kişiye bilgilendirme yapılıp broşür dağıtıldı.
TUBİM Büro Amirliğince Erzurum genelinde 23 ayrı oturumda 4 bin 717 kişiye bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulmuş, UYUMA aplikasyonu hakkında bilgilendirilme yapılıp uygulamanın indirilmesine yardımcı olunmuştur. - ERZURUM