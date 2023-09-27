Erzurum'da Narkotik Suçlarla Mücadele Faaliyetleri

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında, Narkorehber eğitimleri ve Narkonokta faaliyetleri düzenlendi. Toplamda 6 bin 717 kişiye bilgilendirme yapıldı.