Erzurum'da Mevlid-i Nebi Programı düzenlendi

Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü öncülüğünde ve Erzurum Teknik Üniversitesi'nin katkılarıyla (ETÜ) Mevlid-i Nebi Programı düzenlendi.

Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü Bünyesinde ikamet eden çocuklar tarafından Peygamber Efendimiz'in doğumunun 1452. yıldönümünü kutlamak amacıyla Mevlid-i Nebi Programı düzenlendi.

ETÜ Yaşam Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş, akademisyenler ve çok sayıda çocuk katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılışında konuşan Rektör Çakmak, böylesine anlamlı bir programa ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek: "Şehrimizde 300'e yakın çocuğumuz sevgi evlerinde yaşıyor. Burada hocalarımız ve eğitmenlerimiz tarafından özenle yetiştiriliyor ve eğitim alıyorlar. Bizler de birer eğitimci olarak üniversitemize gelen öğrencilerimize aynı özeni göstermeye çalışıyoruz. Nitekim onlar evlerinden, anne ve babalarından ayrılarak bir amaç ve hedef doğrultusunda buraya geliyorlar. Bizler de bu emanetlere sahip çıkıp, incitmeden ve kırmadan en iyi eğitimi verme gayretini gösteriyoruz. Çünkü bizler İslam Dini'nin mensupları olarak sevgi ve şefkat medeniyetini kurmak için mücadele etmeliyiz. Sevgi evlerinde bu sürecin içerisinde yer alan eğitmenlerimiz, hocalarımız ve annelerimiz o kadar kıymetli bir iş yapıyorlar ki inşallah bunun mükafatını alacaklarına inanıyorum. Bugün burada onların çocuklarımıza gösterdiği sevgi ve şefkati göreceğiz. Hocalarımızın emekleriyle her sene yapılan bu etkinlikler çocuklarımız için çok güzel bir anı olarak kalacak. Bu vesileyle bu özel programın düzenlenmesinde emeği geçen Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü çalışanlarına, hocalarımıza ve eşim Behtiye hanımefendiye gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Rektör Çakmak'ın konuşmasının ardından Kuran-ı Kerim tilaveti, sinevizyon izletisi ve şiirlerin okunmasıyla devam eden program çocukların hazırlamış olduğu tiyatro gösterisi ile sona erdi. - ERZURUM