Erzurum'da İsrail'i protesto etmek için gıyabi cenaze namazı kılındı

İSRAİL-Filistin çatışmasında hayatını kaybedenler için Erzurum'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Erzurum Sivil Toplum Platformu'nın yaptığı çağrının ardından Narmanlı Camisi önünde toplanan grup, gıyabi cenaze namazının ardından, sloganlar atarak İsrail'i protesto etti.

İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden siviller için Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Erzurum Sivil Toplum Platformu'nın organizasyonunda bir araya gelen topluluk cenaze namazının ardından tekbirler getirerek, sloganlar atıp İsrail'i protesto etti. Gıyabi cenaze namazına elinde Türk bayrağı ile katılan 9 yaşındaki Mina Kamacı, insanların birlikte güzel yaşamalarını istediğini belirterek, "Savaştan kurtulmamızı istiyorum. Dün babamla izledik bu vahşeti ve çok üzüldük. Çocuklara yaptıkları haksızlıklara dayanamıyorum" diye konuştu.

Yaşananların bir katliam olduğunu söyleyen Feyza Satılmaz ise "Bu bir savaş değil. Savaş iki devlet arasında olur. İsrail bir devlet değil. Biz bugün burada Filistin halkının yanında olduğumuzu göstermek için toplandık. Biliyoruz belki çok fazla işe yaramayacak ama bizim onların yanlarında olduğumuzu bilsinler, bir sesimizin çıktığını duysunlar" dedi.

Basın açıklamasının ardından grup olaysız bir şekildi dağıldı.