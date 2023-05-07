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Erzurum'da İmamoğlu gerginliği

Politika Haberleri

Erzurum'da İmamoğlu gerginliği Erzurum'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun programı öncesi vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı.

Erzurum'da İmamoğlu gerginliği

ERZURUM - Erzurum'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun programı öncesi vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı.

Programın gerçekleşeceği Havuzbaşı Kent Meydanı'nda Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan otobüslerin sergilenmesine tepki gösteren partililer ile görevliler arasında tartışma yaşandı. CHP'li gruba tepki gösteren vatandaşlar arasında gergin anlar yaşandı. Güvenlik güçleri olaya müdahale etti. İmamoğlu'nun programına 1 saat kala meydandaki araçlar alan dışına çıkarılırken Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen konuya ilişkin basın açıklaması yaptı. Başkan Sekmen yaptığı açıklamada "Bugün Erzurum'da CHP gayri yasal, korsan miting yapmak için yoğun gayret sarf ediyor. Yüksek Seçim Kurulu 4 Mayıs itibariyle miting yapılacak alanları belirlemiştir. Tanıtım amaçlı araçlarımızı sergilediğim alanda gayri yasal olarak miting alanına çevirmek istemektedirler. Kamuoyu yanlış bilgilendirilmektedir. Bizim herhangi bir yeri kapatmamız söz konusu değildir" dedi.

Erzurum Seçim Sonuçları
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nihat Kılıçoğulları - Politika

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