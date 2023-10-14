Erzurum'da Filistin'e Destek Programı Düzenlendi

İsrail'in Gazze'de yürüttüğü saldırılara tepki olarak Erzurum'da düzenlenen Filistin'e destek programında binlerce kişi bir araya geldi.

İsrail tarafından yürütülen Gazze'deki Müslümanları yok etmeye yönelik tek taraflı savaşta katledilenlerin sayısı her geçen gün artarken, Türkiye'nin birçok ilinde düzenlenen Filistin'e destek organizasyonları ile Türkiye'nin sesi olmaya devam ediliyor.

Erzurum'daki onlarca dernek ve sivil toplum kuruluşu Erzurum Sivil Toplum Platformu çatısı altında Narmanlı Camii'nde öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı, basın açıklaması yapıldı. Programa katılan binlerce Erzurumlu Filistin'e destek verdi, İsrail'i protesto etti.

Erzurum Müftüsü Rüstem Can'ın kıldırdığı gıyabi cenaze namazının ardından Erzurum Sivil Toplum Platformu tarafından bildiri okundu. Programa katılan binlerce yeniden yetmişe Erzurumlular sloganları ile İsrail saldırılarına sert tepki gösterdi.

Erzurum Sivil Toplum Platformu adına basın açıklamasını Ahmet Enes Onay yaptı. Onay'ın konuşması kalabalık tarafından sık sık sloganlarla kesildi.

Ahmet Enes Onay, şunları ifade etti: "İlk kıblemiz, haremimiz, etrafı mübarek kılınmış Mescidi Aksa'mız, 75 yıldır Siyonist, ayrımcı ve ayrılıkçı, İsrail'in zulmü altında Hakları, toprakları, vatanları, canları, malları ellerinden alınan Müslüman kardeşlerimiz, çok zor şartlarda yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Eline geçirdiği her fırsatta ölüm kusan, dünyaya fitne fesadı yayan İsrail, yapılan bütün anlaşmalara rağmen, uluslararası alanda alınan bütün kararlara rağmen Filistin'e, Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya, Gazze'ye saldırmaya ve ümmetin namusu olan topraklarımızı işgal etmeye devam ediyor.

Bizler yaşanan tüm süreçlerde şunu net bir şekilde gördük ki;

İsrailli işgalciler sivil değildir. Yerleşimciler, sivil değildir. Yüz yıllardır orada yaşayanların evlerine, topraklarına çöken işgalin uç unsurlarıdır.

Silahsız işgalci yoktur, ani baskın yiyip silahına ulaşamayan işgalci vardır.

Yeryüzünde bozgunculuğu yayan Siyonist İsrail, hiçbir uyarıyı, kınamayı ve eleştiriyi dinlemedi ve dinlemeyecek. Anladığı dilden konuşma zamanıdır.

Şimdi İsrail'in karşısında kendi haklarını ve topraklarını savunan Filistinli kardeşlerimizle birlik olma zamanıdır. Niyetleri halistir! Kalan da bizden, giden de bizdendir. Allah'tan taraf olan hiçbir zaman kaybetmez.

Yılardır bu meydanlarda İsrail'in zulümlerini tel'in için toplandık, zalimlere karşı nefretimizi haykırdık. Kardeşlerimizin acısını yüreğimizde hissederek duaya durduk, kıyama kalktık.

Fakat bugün İşte bugün büyük bir sevinçle, Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı özgürlüğüne kavuşturacak, cesaret ve feraset yüklü bir direnişe şahitlik ediyoruz.

Mescid-i Aksa'yı yıllar evvel düşünde görüp kelamla kalemi birleştiren Merhum Akif İnan; Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde; Götür müslümana selam diyordu; Dayanamıyorum bu ayrılığa; Kucaklasın beni İslam diyordu.

Aşıkla maşukun kavuşma vaktidir. Kimsesiz Filistin için şimdi kıyam vaktidir. Buyurun dualarımızla kıyama duralım ey Ümmet-i Muhammed.

Allah'ım! Akıtılan kanlar, dokunulan ırzlar, çiğnenen hürmetler, yetim bırakılan çocuklar, oğlunu yitirmiş anneler, dul kalmış kadınlar, yıkılmış evler ve ifsad edilmiş ekinler aşkına dağılan gücümüzü toplamamızı, ilk kıblemiz özgür oluncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle devam ettirmeyi bizlere nasip eyle."

Toplanan binlerce Erzurumlu tekbir sloganları ile "Katil İsrail Filistin'den defol", "Zulme Karşı Direneceğiz" şeklinde sloganlarla saldırılara tepki gösterdiler.

Program Şevki Gökşan hocanın duasıyla sona erdi. - ERZURUM