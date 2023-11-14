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Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik operasyon: İhraç vaiz yakalandı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışmalarda, hapis cezası bulunan ihraç vaiz İbrahim P. yakalandı. Ayrıca örgüte müzahir kurum çalışanı Emine G. de gözaltına alındı.