Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik operasyon: İhraç vaiz yakalandı
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışmalarda, hapis cezası bulunan ihraç vaiz İbrahim P. yakalandı. Ayrıca örgüte müzahir kurum çalışanı Emine G. de gözaltına alındı.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda hapis cezası bulunan ihraç vaiz yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İbrahim P. (İhraç Vaiz) yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs yapılan işlemleri akabinde cezaevine teslim edildi.
Ayrıca Fetullahçı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan, hakkında aranma kararı bulunan Emine G. (Örgüte Müzahir Kurum Çalışanı) yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. - ERZURUM