Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü Üyesi Yakalandı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortaklaşa yaptığı operasyonda hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin D. yakalandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortaklaşa yaptığı operasyonda hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin D. yakalandı.

YErzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, "Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik 03/11/2023 günü yapılan çalışmalarda; Fetullahçı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin D. (İhraç Yardımcı Doçent) yakalanarak gözaltına alınmış, işlemleri akabinde cezaevine teslim edilmiştir. Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." - ERZURUM