Erzurum'da FETÖ üyesi firari hükümlü yakalandı

Erzurum'da, FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda eski akademisyen H.D. gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.

Erzurum'da, FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubesi ekiplerince, "terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve görev yaptığı kurumdan ihraç edilen eski akademisyen H.D'nin adresine operasyon düzenlendi.

Ekiplerce yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.