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Erzurum'da Erdoğan sevinci

Erzurum'da Erdoğan sevinci

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu oyması sonunda Erzurum'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik destek veren vatandaşlar kutlama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu oyması sonunda Erzurum'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik destek veren vatandaşlar kutlama yaptı.

Saat 17.00'da tamamlanan oy verme işleminden sonra sandıklarda yapılan sayımların ardından Erzurum'da AK Partililer başta olmak üzere Cumhur İttifakı'na destek veren vatandaşlar Cumhuriyet Caddesi'ne akın etti. Araçlarla uzun konvoy oluşturan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine tezahüratlar atan vatandaşların coşkusu saatlerce sürdü. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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