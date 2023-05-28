Erzurum'da Cumhurbaşkanı Erdoğan sevinci

ERZURUM - Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, sonuçların açıklanmasıyla birlikte Erzurum'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik destek veren vatandaşlar sevinç gösterilerinde bulundu.

17.00'da tamamlanan oy verme işleminden sonra sandıklarda yapılan sayımların ardından Erzurum'da Ak Partililer başta olmak üzere Cumhur İttifakı'na destek veren vatandaşlar Cumhuriyet Caddesi'ne akın etti. Araçlarla uzun uzun konvoy oluşturan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine tezahüratlar atan vatandaşların coşkusu saatlerce sürdü.