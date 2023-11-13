Erzurum'da Atatürk'e hakaret iddiasıyla tutuklanan zanlı tahliye edildi
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Erzurum'da sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan zanlı, avukatının itirazı ve sunulan deliller üzerine tahliye edildi.
Erzurum'da, sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan zanlı tahliye edildi.
Sosyal medya hesabından canlı yayında "Atatürk'e hakaret" ettiği iddia edilen ve hakkında "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında M.A.'nın 11 Kasım'da tutuklanmasına, avukatı itirazda bulundu.
Yapılan itiraz ve sunulan deliller üzerine zanlı, "Suç vasfının değişmesi ihtimaline binaen" tahliye edildi.
Kaynak: AA / Politika