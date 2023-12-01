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Erzurum'da Aranan 11 Şahıs Yakalandı

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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 11 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edildi.

Erzurum'da haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 11 şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak "Aranan Şahısların Yakalanmasına Yönelik Huzur ve Güven Uygulaması" kapsamında yapılan çalışmada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Silahla Tehdit suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ/PDY) suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, Basit Yaralama suçundan aranan 1 şahıs, Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kullanmak suçundan aranan 1 şahıs, Mala Zarar Verme ve Kasten Yaralama suçundan aranan 1 şahıs, Aile İçi Şiddet suçundan aranan 1 şahıs, Kamu Hizmetine Tahsis Edilen Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan aranan 1 şahıs, Kasten Yaralama suçundan aranan 1 şahıs, Açıkta Bırakılan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan aranan 1 şahıs, Dolandırıcılık suçundan aranan 1 şahıs olmak üzere toplam 11 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla, ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine, aranan şahısların yakalanmasına kararlılık ve azimle devam edileceği belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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