Erzurum'da 'Aile için Dijital Eğitim ve Psiko-Sosyal Destek Çalıştayı' düzenlendi

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, modern dünyanın hızlı temposu, iş hayatının stresi ve sosyal yaşamın yükleriyle birleştiğinde aile içi huzursuzlukların arttığını belirterek, "Psikososyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi, aile bireylerine yalnızca kriz anlarında değil, günlük hayatın akışı içerisinde de rehberlik sunulmasının son derece önemli olduğuna inanıyoruz" dedi.

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından düzenlenen 'Aile için Dijital Eğitim ve Psiko-Sosyal Destek Çalıştayı', Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'ndeki Büyükşehir Belediyesi'ne ait otelde gerçekleştirildi. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, AK Parti Milletvekili Fatma Öncü, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, AK Parti Erzurum Kadın Kolları yöneticileri, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı çalıştayın açılışında 'Aile İçi Dijital Eğitim ve Psikososyal Destek Programı' hakkında Seda Kavaz tarafından bilgi verildi. Bakan yardımcıları Sevim Sayım Madak ve Celile Eren Ökten, ilgili bakanlıklarının aile odaklı hizmetlerini programda anlattı.

KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, çalıştay açılışındaki konuşmasında, toplumun en güçlü kalesi olan ailenin son zamanlarda kültürel dönüşüme maruz kaldığını söyledi. Bu sürecin toplumda ve bireyde huzursuzluk doğurduğunu ifade eden Ercan, "Aile toplumun en güçlü kalesidir. Bu bağlamda ele alındığında aile yeri doldurulamayacak, yerine başka hiçbir kurum, ilişki veya bağ bulunamayacak derecede mühimdir, değerlidir, mukaddestir. Ancak modernleşme adı altında gelişen dünyada bireylere maalesef ailesiz bir yaşam biçimi dayatılmakta ve insanlar yalnızlaştırılmaktadır. Bu süreç hem bireyde hem toplumda huzursuzluk ve mutsuzluk doğurmaktadır. Son yıllarda teknolojinin hayatımızın önemli bir bölümünde yer almasıyla birlikte kültürel bir dönüşüme de maruz kalmaktayız. Bu değişim rüzgarından etkilenen her kurum gibi aile de dönüşüme uğramakta ve yüzyıllardır hayatımıza kattığı anlamdan giderek maalesef uzaklaşmaktadır" diye konuştu.

AİLE İLİŞKİLERİ

Ailenin değerine vurgu yapan Ercan, şunları söyledi:

"Bizler işte bu çalıştayla anlam kaybına uğramasının yanında küresel bir baskının aileyi hedef alması ile toplumumuzun en önemli kalelerinden biri olan ailenin değer yitiminin önüne geçmek için adım atıyoruz. İnsanlığın bekasını ilgilendiren böyle hayati bir meselede dik duruş sergilenmesi gerektiğine inanıyoruz. Modern dünyanın hızlı temposu, iş hayatının stresi ve sosyal yaşamı yükleriyle birleştiğinde, aile içi huzursuzluklar maalesef artmakta. Bu nedenle psikososyal destek mekanizmalarının da güçlendirilmesi, aile bireylerine yalnızca kriz anlarında değil, günlük hayatın normal akışı içerisinde de rehberlik sunulmasının son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Psikososyal destek hizmetleri, bireylerin ruh sağlığını güçlendirdiği gibi aile içi bağların kuvvetlenmesine ve toplumsal dayanışmanın artmasına da katkı sunmakta. Dijital çağın hızlı dönüşümü aile ilişkilerini de derinden etkilemekte. Bireyler, evlilik öncesinde de boşanma sonrasındaki zorlu süreçlerde de rehberliğe ve desteğe ihtiyaç duymaktalar. AK Parti Kadın Kolları olarak bizler sahada milletimizin nabzını tutarken bu ihtiyacı çok net görüyoruz. Toplumumuzun maalesef biraz da kültürel değerlerinden dolayı belki de çiftlerimizin ve özellikle bir kısım ve belirli yaşların üzerindeki çiftlerin aile danışmanlığına kendi istekleriyle çok da fazla gitmediklerini kendi istekleriyle bu yaklaşımda bulunmadıklarını görüyoruz."

GÜÇLÜ BİREYLER

Durumun önemine dijital olarak da dikkat çektiklerine değinen Ercan, "Kadınlarımız, annelerimiz, gençlerimiz ve yaşlılarımız, her kesimden insanımız dijital çağın getirdiği fırsatlardan faydalanmak isterken aynı zamanda bu çağın getirdiği zorluklarla da mücadele ediyor. Bizim görevimiz, bu zorlu mücadelede ailelerimizin yanında durmak, doğru politikaları hayata geçirmek. Bu nedenle eşlerin ihtiyaç duyduklarında zaman ve mekan sınırlaması olmadan güvenle ulaşabilecekleri dijital bir platformun önem taşıdığını düşünüyoruz. İşte bu düşünceden hareketle Aile İçi Dijital Eğitim ve Psikososyal Destek Çalıştayı, gizliliği esas alan, sürekli erişilebilir ve güvenine destek mekanizmalarının nasıl sunulması gerektiğini anlamayı hedeflemektedir. Zira ailelere doğru zamanda ve doğru kanaldan sunulacak desteğin hem bireylerin hem de toplumun huzuru için hayati bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Unutmayalım ki güçlü bireyler güçlü aileyi, güçlü aile güçlü milleti, güçlü millet güçlü devleti ayakta tutar. Bu zincir yalnızca bir sosyolojik tespit değil, aynı tarihimizin bize miras bıraktığı bir hakikattir. Asırlar boyunca bu topraklarda devletimizin birliği, milletimizin birliği daima ailelerimizin sağlamlığı sayesinde korumuştur. Çünkü biliyoruz ki aileye sahip çıkan bir toplum aslında geleceğine, medeniyetine ve istikbaline sahip çıkar" diye konuştu.

Açılış konuşmaları sonrası politikacılar, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri kurulan masalarda konuya ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Haber: Salih TEKİN - Kamera: Oktay POLAT / ERZURUM,