Erzurum'da Aile Çalıştayı düzenlendi

Erzurum'da sosyal sorunların tespiti ve çözümü ile ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahı ile ilgili üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşların katılımı ile Aile Çalıştayı düzenlendi.

Erzurum'da sosyal sorunların tespiti ve çözümü ile ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahı ile ilgili üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşların katılımı ile Aile Çalıştayı düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahının artırılması için 81 İl Müdürlüğü koordinasyonunda "Aile Çalıştayı" düzenlendiğini belirterek, "Bakanlığımız, gücünü milletten alan devlet anlayışıyla birey, aile ve topluma yönelik sosyal politika ve hizmetler alanında çalışmalarına devam etmektedir. Bu çerçevede Türkiye'deki sosyal sorunların tespiti ve çözümü ile ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahının artırılması

yönünde Bakanlığın çalışmalarına katkıda bulunmak maksadıyla 81 ilde Aile Çalıştayı gerçekleştiriliyor" diye konuştu.

İlbaş, aile odaklı sosyal hizmet modeli güçlendirilecek konu başlıkları altında ailenin güçlendirilmesine ilişkin mevzuat, uygulamalar ve bu konuda geliştirilmesi gereken alanların tartışılacağını vurgulayarak, "İş ve aile yaşamının uyumlaştırılmasına yönelik geliştirilebilecek politikalar ve ailenin korunmasına ilişkin hak ve sorumlulukların güvence kapsamının nasıl genişletileceğine yönelik yapılacak çalışmalar masaya yatırılacaktır" dedi.

Çalıştayda birçok başlık ele alınacak

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda üniversiteler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla yapılan çalıştayda "Aile, Eşitlik ve Adalet", "Aile, Sosyal Kalkınma ve Refah", "Aile, Hayat Boyu Gelişim ve Öğrenme", "Aile, Çevre ve İklim", "Aile, Teknoloji ve Dijitalleşme", "Aile Odaklı Sosyal Hizmetler" konuları ele alınacak. - ERZURUM