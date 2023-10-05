Erzurum'da 11 Adet El Yapımı Tabanca Ele Geçirildi
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Erzurum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, silah ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik 11 adet el yapımı tabanca ele geçirildi. Olayın şüphelisi tutuklandı.
Erzurum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 11 adet el yapımı tabanca ele geçirildi.
Organize Büro Amirliğinin il genelinde silah ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; silah ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik yapılan operasyonlar neticesinde 11 adet el yapımı tabanca ele geçirildi. Olayın şüphelisi olan N.A gözaltına alınırken, şüpheli şahıs sevk edildiği Pasinler Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika