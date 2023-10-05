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Erzurum'da 11 Adet El Yapımı Tabanca Ele Geçirildi

Erzurum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, silah ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik 11 adet el yapımı tabanca ele geçirildi. Olayın şüphelisi tutuklandı.