Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen İlçelere Yönelik İstişare Buluşmalarına Devam Ediyor

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Mehmet Emin Öz ve Fatma Öncü ile birlikte Olur, Oltu, İspir, Aşkale ve Pazaryolu ilçelerine adeta çıkarma yaptı. Beş ilçenin tüm muhtarlarıyla buluşan Başkan Sekmen, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güçlü destek istedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in ilçelere yönelik İstişare Buluşmaları devam ediyor.

Başkan Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Mehmet Emin Öz ve Fatma Öncü ile birlikte Olur, Oltu, İspir, Aşkale ve Pazaryolu ilçelerine adeta çıkarma yaptı. Beş ilçenin tüm muhtarlarıyla buluşan Başkan Sekmen, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güçlü destek istedi.

Başkan Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Olur, Oltu, İspir, Aşkale ve Pazaryolu ilçelerimizde görev yapan muhtarlarımızla buluştuk. 'İstişare Buluşmaları' adını verdiğimiz toplantılarımız da ilçelerimizin istek ve taleplerini de tek tek not ettik" dedi. Başkan Mehmet Sekmen, il genelinde herkesin 28 Mayıs'ı büyük bir heyecanla beklediğini vurguladı. "Kent merkezinde olduğu gibi ilçelerimiz de sabırsızlıkla sandığı bekliyor" diyen Başkan Sekmen, şöyle devam etti: "İlçelerimiz de Devlet Başkanımızın Büyük Türkiye Zaferi için sandığı heyecanla bekliyor. 'Türkiye Yüzyılı' hedefimizi ilçelerimizle, kadim kent Erzurum'umuzla, ülkemizdeki 85 milyon insanımızla Dünya Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkanlığında inşallah hep birlikte inşa edeceğiz. Erzurum; sandığa, 28 Mayıs'a adeta odaklanmış durumda... 'Sıkılmadık el, çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmayana' dek dünden daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 28 Mayıs'ta elde edeceğimiz 'Büyük Türkiye Zaferi'miz Dünya Siyaset Tarihi'ne altın harflerle yazılacak inşallah..." - ERZURUM

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023