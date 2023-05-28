Erzurum 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonucu: AK Parti mi, CHP mi Kazandı?

2018 Erzurum seçim sonuçları merak ediliyor. Önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi parti kazandı? 2023 seçimleri öncesi Erzurum'da seçim sonucu araştırmaları yapılıyor. Haberler.com'un seçim takibi en güvenilir kaynaklardan biri olarak öne çıkıyor.

Aylardır süren seçim maratonunda sona gelindi. Adaylar seçim çalışmalarını tamamlayıp sonuçları beklemeye geçerken vatandaşlar da ekranları başında seçim sonuçlarını takip etmeye başladı. Erzurum sakinleri de kendi oy bölgelerinde kimin kazandığını araştırdı. Peki, Erzurum 2018 seçim sonucu! 2018 Erzurum önceki Cumhurbaşkanlığı seçimi hangi parti kazandı? 2018 Erzurum AK PARTİ CHP seçim sonucu!

2018 ERZURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Erzurum seçim sonuçları YSK verilerine göre açıklanacak ve vatandaşların bilgisine sunuluyor. Veriler tüm kaynaklardan takip edilirken haberler.com sayfaları da seçim takibi için en güvenilir kaynaklardan biri olarak öne çıkıyor. Sizler de 2018 SEÇİM SONUÇLARI için haberler.com seçim sayfasına TIKLAYABİLİRSİNİZ