Erzincan ve Batman'da PKK/KCK'ya finans sağlayan 7 kişi tutuklandı

PKKKCK terör örgütünün finans kaynaklarını deşifre etmek maksadıyla yapılan çalışmalar neticesinde Erzincan ve Batman'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı. Yurt dışında olan 2 kişi içinde yakalama kararı çıkartıldı.

Erzincan Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca PKKKCK terör örgütünün finans kaynaklarını deşifre etmek maksadıyla yapılan soruşturma kapsamındaterör örgütüne finans sağlayan 9 şahsa yönelik Erzincan ve Batman'da operasyon düzenlendi. Eş zamanlı 'Terörizmin Finansmanı' operasyonunda 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 7 kişi çıkarıldıkları adliyede tutuklandı. Yurtdışında olduğu belirlenen 2 şahıs hakkında da yakalama kararı çıkartıldı.