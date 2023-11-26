Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Öğrencilere Ulaşımda İndirim Sürprizi Yaptı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, şehiriçi yolcu taşıyan otobüslere 10 lira ödeyerek okullarına giden öğrencilere indirim sürprizi yaptı. Girişimleri sonucu kartlı yolculuklarda ücretin 4 TL'ye inmesini sağlayan Vali Aydoğdu, bindiği minibüste öğrencileri indirim konusunda uyardı ve abonman kartı almalarını istedi. Vali Aydoğdu, okullarına giden öğrencilere de simit ikram etti.

ERZİNCAN Valisi Hamza Aydoğdu, şehiriçi yolcu taşıyan otobüslere 10 lira ödeyerek okullarına giden öğrencilere indirim sürprizi yaptı. Girişimleri sonucu kartlı yolculuklarda ücretin 4 TL'ye inmesini sağlayan Vali Aydoğdu, bindiği minibüste öğrencileri indirim konusunda uyardı ve abonman kartı almalarını istedi. Vali Aydoğdu, okullarına giden öğrencilere de simit ikram etti.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, şehir içi ulaşımda paralı binişlerde öğrencilerin 10 TL olan ücretini abonman kart almaları halinde 4 TL'ye inmesini sağladı. Vali Aydoğdu, ulaşım ücretlerinde sağlanan indirimi otobüse binerek öğrencilere duyurdu. Vali Aydoğdu, kapının önündeki koltuğa oturarak 10 TL ödeyen öğrencilere abonman kart almaları halinde 4 TL vereceklerini söyledi. Ücretlerdeki indirimi duyan öğrenciler, vali Aydoğdu'ya teşekkür etti. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kampüsü'ne yolculuk eden Vali Aydoğdu, sabah saatlerinde okullarına giden öğrencilere de simit ikram etti.

ÖĞRENCİLERE MENEMEN PİŞİRDİ

Vali Hamza Aydoğdu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin kaldığı bir eve de sürpriz bir ziyaret yaptı. Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Gençlik ve Spor Müdürü Volkan Burak Mumcu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Remzi Sarıgöl, Valilik Özel Kalem Müdürü Fatih Şen ile öğrenci evine giden Vali Aydoğdu, mutfağa girerek menemen yaptı. Yemeği hazırlarken bir taraftan da nasıl pişirilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunan Vali Aydoğdu, öğrencilerle de bol bol sohbet etti. Vali Aydoğdu, elleriyle pişirdiği menemeni yer sofrasında öğrencilerle birlikte yedi. Neşeli bir ortamda geçen akşam yemeği edilen duayla son buldu.(DHA)