Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu Muhtarlar Günü'nü kutladı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, 'Muhtarlarımız, halkımızın sesi, devletimizin müşfik yönünü vatandaşımıza yansıtan gönül erleridir' dedi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "Muhtarlarımız, halkımızın sesi, devletimizin müşfik yönünü vatandaşımıza yansıtan gönül erleridir" dedi.

Vali Aydoğdu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yüce dağlar boran olur, kar olur

Sen gelirsen dünya bize yar olur

Evvel Allah yokluğunu aratmaz

Muhtar ağam derdimize çare olur"

Muhtarlarımız, halkımızın sesi, devletimizin müşfik yönünü vatandaşımıza yansıtan gönül erleridir. İlçelerde, köylerde, şehirlerde her köşede, vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyen, onların taleplerini üst makamlara ileten kıymetli temsilcilerimizdir.

Muhtarlık, sadece bir görev değil, aynı zamanda bir gönül işidir. Vatandaşlarımızın yanında olmak, onların ihtiyaçlarını anlamak herkesin yapabileceği bir iş değildir.

Muhtarlarımız, devletimizin vatandaşlarımıza uzanan sıcak eli, yerel yönetimlerin güçlenmesinin anahtarıdır. Onların bu kritik rolü, vatandaşlarımızın taleplerini doğrudan bize iletmeleri, ihtiyaç sahiplerini tespit etmeleri ile Valiliğimizle sıkı bir iş birliği içerisindedir.

Valiliğimiz, gerek köylerimizde gerekse de mahallelerimizde bizlerin en büyük destekçisi olan muhtarlarımızın daha etkili ve verimli çalışabilmesi için gereken her türlü desteği sağlama konusunda kararlıdır.

Bu vesileyle, dmkrsi zincirinin ilk halkasını oluşturan ve toplumumuz için vazgeçilmez bir rol oynayan tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü içtenlikle kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." - ERZİNCAN