Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu Mahalle Muhtarlarıyla İstişarede Bulundu

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu merkez mahalle muhtarları ile bir araya gelerek istişarede bulundu.

Afad il binası toplantı salonunda Vali Aydoğdu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya vali yardımcıları, kamu kurum müdürleri ve merkez mahalle muhtarları katıldı.

Toplantının başında yaptığı konuşmada, bütün kamu makamlarının halka hizmet için var olduğuna vurgu yapan Vali Aydoğdu; "Bizler, hepimiz kamu görevi ifa ediyoruz. Hepimizin görevi halka hizmettir. Problemlerin en kısa sürede çözüme kavuşturulması için hep birlikte el ele vererek gayret göstereceğiz. Birbirimizi değerli hissettirip sevgi ve saygı iklimiyle işlerimizi yapacağız. Kalbi bağlarla hareket edersek bir aile ortamının oluştuğunu zamanla göreceğiz" dedi.

Vali Aydoğdu'nun konuşmasının ardından muhtarlar tarafından kendi mahalleleri ile ilgili olarak dile getirilen talep ve sorunlar hakkında ilgili kurum müdürleri tarafından kurumlarınca yapılan çalışmalar anlatıldı. Muhtarları ve ilgili kurum müdürlerini dinleyen Vali Aydoğdu, mahallelerde eksik ve ihtiyaçların tespit edilerek sorunların çözümü için ilgili kurum müdürlerine talimatlar verdi. Vali Aydoğdu, katılımlarından dolayı tüm muhtarlara teşekkür ederek dile getirilen taleplerin yerine getirilmesi ve sorunların çözümü için çalışmaların hemen başlayacağını belirtti. - ERZİNCAN