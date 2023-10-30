Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında gerçekleştirilen Halk Günü toplantısında vatandaşların istek, şikayet ve önerileri dinlendi. Vali Aydoğdu, sorunların çözümü için talimatlar verdi ve vatandaşlara her zaman kapılarının açık olduğunu belirtti.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, "Halk Günü" toplantısında vatandaşları dinledi.

Vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini kaydettikleri devlet ile vatandaşın buluşma noktası olan "Halk Günü" toplantısı Vali Aydoğdu başkanlığında gerçekleştirildi.

Görüşmelere katılan vatandaşları tek tek dinleyen, kendisine iletilen sorun, şikayet ve taleplerin çözümü için kurum ve kuruluş müdürlerine talimatlar veren Vali Hamza Aydoğdu, "Devlet olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Her türlü sorunlarınızda kapımız sizlere her zaman açık." diye konuştu. - ERZİNCAN