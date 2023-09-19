Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, din görevlileriyle bir araya geldi
Yeni atanan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, din görevlileriyle bir araya gelerek istişarede bulundu. Vali Aydoğdu, İl Müftüsü Muharrem Gül'ü de ziyaret ederek kurum çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Yakın zamanda Erzincan Valisi olarak göreve başlayan Hamza Aydoğdu, din görevlileriyle bir araya geldi.
Erzincan İl Müftülüğü Konferans Salonundaki program, İl Müftüsü Muharrem Gül'ün selamlama konuşmasıyla başladı.
Ardından Vali Aydoğdu, din görevlilerinin görev ve sorumluluklarına vurgu yaparak istişarede bulundu.
Daha sonra İl Müftüsü Muharrem Gül'ü ziyaret eden Vali Aydoğdu, kurum çalışmaları hakkında bilgi aldı. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika