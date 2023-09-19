Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, din görevlileriyle bir araya geldi

Yeni atanan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, din görevlileriyle bir araya gelerek istişarede bulundu. Vali Aydoğdu, İl Müftüsü Muharrem Gül'ü de ziyaret ederek kurum çalışmaları hakkında bilgi aldı.