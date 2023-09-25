Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kentte görev yapan mensupları ve basın mensuplarıyla bir toplantı düzenledi. Vali Aydoğdu, Erzincan'ın potansiyelini daha da yukarılara taşımak için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kurum müdürleri ile birlikte kentte görev yapan mensupları ile bir araya geldi.

Gerçekleştirilen toplantıya Erzincan'da görev yapan yerel ve ulusal medya temsilcileri katıldı. Basın mensupları ile tek tek tanışan ve katılımlarından dolayı teşekkür eden Vali Aydoğdu, "Hepimiz bir olacağız, birlik olacağız, elimizi taşın altına koyacağız ve işimize odaklanacağız." dedi.

Konuşmasının devamında, her zaman ve her yerde basın mensuplarının yanında olduğunu belirten Vali Aydoğdu, "Türkiye'de Erzincan gibi potansiyeli olan çok az şehir var. Biz bu potansiyeli daha da yukarılara taşımak ve en iyi şekilde kullanmak için çalışmalar yürütüyoruz. Erzincan'ın marka değerini hep birlikte en üst noktalara taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Program, soru cevap ve karşılıklı değerlendirmelerin ardından sona erdi. - ERZİNCAN