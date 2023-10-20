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Erzincan merkezli terörizmin finansmanı operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

Erzincan merkezli yapılan operasyonda, PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesi amacıyla çalışma yapıldı. Operasyonda örgüte finans sağladıkları öne sürülen 9 şüpheliden 7'si yakalandı ve tutuklandı. Yurt dışında oldukları belirlenen 2 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.