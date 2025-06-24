Erzincan Şeker Fabrikası sahasında bulunan ve "Fabrika Yapan Fabrika" olarak adlandırılan Erzincan Makine Fabrikasının kapısına kilit vurulurken AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ve Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, Türk Şeker Genel Müdürü Muhiddin Şahin'i ziyaret ederek Erzincan Makine Fabrikası ile ilgili istişarelerde bulundu.

1956 yılında Cumhuriyetin ilk yıllarında dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakan Adnan Menderes tarafından kurulan Şeker Fabrikalarına destek olmak amacıyla açılan ve ilerleyen yıllarda Şeker Fabrikalarının elektrik aksamı hariç, mekanik bölümlerin yüzde 85'ini üreten Erzincan Makine Fabrikası kapatıldı. Edinilen bilgiye göre Fabrikada üretim durduruldu ve ocakların sökülüp Turhal'a gönderilmesi planlanıyor. Yurt içi ve yurt dışında bazı ülkelerde fabrika yapan Erzincan Makine Fabrikasının akıbeti merak ediliyor.

Konuya ilişkin kamuoyunu bilgilendirici detaylı açıklama yapılmazken AK Parti Erzincan İl Başkanı Alpay Kabadayı, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Erzincan Makine Fabrikası ile ilgili Ankara'da istişarelerde bulunulduğunu kaydetti.

Kabadayı'nın paylaşımında, "Milletvekilimiz Süleyman Karaman, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Dr. Batuhan Mumcu ve Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürümüz Ahmet Güldal ile birlikte, Türk Şeker Genel Müdürü Muhiddin Şahin'i ziyaret ederek Erzincan Makine Fabrikası ile ilgili istişarelerde bulunduk.

Genel Müdürümüzün konuya gösterdiği ilgi, yapıcı yaklaşımı ve misafirperverliği için kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz." notu yer aldı. - ERZİNCAN