Erzincan'ın Gençlerin Gözüyle Kent Diplomasisi Projesi AB Tarafından Kabul Edildi

İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğünce hazırlanan ve büyükşehirler dışında bir tek Erzincan'ın geçtiği 52 bin Euro destekli "Gençlerin Gözüyle Kent Diplomasi" projesi, Avrupa Birliği (AB) Ulusal Ajansınca kabul edildi.

Kabul gören proje ve hazırlanan diğer projeler hakkında ajans muhabirlerine bilgi veren İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Metehan Akkaya, "Göreve başladığımız ilk haftalarda dediğimiz gibi yapmış olduğumuz projelerde ilgili bilgi vereceğim. Avrupa Birliğine sunduğumuz projelerimiz var. Onlardan bir tanesi Gençlerin Gözüyle Kent Diplomasisi projesi. Projemiz 52 bin Euro kadar bir destek alacak Avrupa Birliği Ulusal Ajansından. Bu proje çerçevesinde neler yapacağımızla ilgili bahsedeceğim. Erzincan, Gümüşhane, Bayburt ve Tunceli olmak üzere dört ilimiz var bölge müdürlüğü olarak. Tunceli, Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan merkezimiz. Bu dört ilde kent diplomasisi çalıştayı yapacağız. Kent diplomasisi dediğimizde biraz açacak olursak, İletişim Başkanlığımızın kamu diplomasisi dairesi var. Bu daire ülkemizin dünya kamuoyu nezdinde savlarını pekiştirmek, hakikat peşindeki mücadelesini destek olmak adına bir çok paneller düzenleniyor. Bizde bölge müdürlüğü olarak buna paralel ne yapabiliri diye düşündüğümüzde yerel düzeyde kent diplomasisine yönelik bir çalışma yapmak istedik. Kent diplomasisi de tanınırlığını ve iyi bilirliğini sağlamak üzere yapılan bir faaliyet aslında. Daha öncesinde yapılmış örnekleri vardır. Artık günümüzde uluslararası etkinlikler şehirler de yapıldığı zaman o şehrin tanıtımına çok büyük katkısı oluyor. Yabancı öğrencilerin kent hakkında bilgilendirilmesi ve bu sayede kendi ülkelerinde öğrenci olarak zaman geçirdikleri şehri ve ülkeyi iyi tanıtan birer elçi olması gibi insani diplomasi dediğimiz bir konu. Bunlar çeşitlendirile bilinir. Çalıştayları yapma maksadımızda zaten bunları konuşmak. Çalıştay gruplarında akademisyenler, basın mensupları, belediye temsilcileri, üniversite öğrencileri olacak. Bu ekiple konuşacağımız konular bu kentin tanınırlığını arttıracak stratejileri belirlemek. Dört ilimizdeki çalıştayları tamamladıktan sonra bölgesel bir rapor ortaya çıkacak ve bu bölgesel rapor başkanlığımıza sunulacak. Burada maksadımız bir köprü kurmak aslında. Yani gençlerin yönetime katılmasını sağlamak. Karar alma mekanizmalarında gençlerle yerelle merkez arasında bir köprü kurmak faaliyeti var aynı zamanda. En sonunda da Erzincan'da bir ulusal zirvede planlıyoruz. Erzincan da ilk olacak" diye konuştu.

Akkaya, bunun dışında yine KUDAKA ajansına başvuru yapılan "Ticari Dron Ehliyeti" projesinden bahsederek, "Bu projeyle de ticari dron ehliyeti eğitimi vereceğiz. Eğitime 40 kişilik bir kontenjan ayrıldı. Dört ilimizden basın mensupları katılacak. Bunun yanı sıra kamu kurumlarda görev yapan enformasyon görevlileri, Kültür Turizm İl Müdürlüklerinde varsa görev yapan enformasyon görevlileri de bu eğitime katılacaklar. Bu eğitim neticesinde de ticari dron eğitimine sahip olacaklar. Bunun yanı sıra şuan bölgemizde dört üniversitemiz var fakat iki üniversitemizde İletişim Fakültesi var. Bu iki üniversitenin İletişim Fakültesi öğrencileriyle Ankara'da bir gezi düzenlemek istiyoruz. Plan ortaya koyacağız, TRT, AA, İletişim Başkanlığı gibi kurumlarda onlara sunumlar yapılmasını planlıyoruz. Aynı zamanda Ankara'da bir gezi olacak. Gençlerin ufkunu açmasını, ülkemize, milletimize aidiyetlerinin arttırılması ve geleceğe yönelik iyi planlar iyi hedefler koymalarını kendileri sağlamayı amaçlıyoruz bu faaliyetimizde de" şeklinde konuştu. - ERZİNCAN