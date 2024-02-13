Erzincan İliç'teki maden kazasında psikososyal destek ekipleri görevlendirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, maden ocağında toprak kaymasının meyana geldiği Erzincan İliç'te görev yapmak üzere psikososyal destek ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini, süreci yakından takip ettiklerini bildirdi.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, göçükte mahsur kalan madencilerin bir an önce sağlıklı bir şekilde kurtulmaları temennisinde bulundu.

Bakan Göktaş, "Psikososyal destek ekiplerimiz ivedilikle bölgeye intikal ettiler. Süreci yakından takip ediyoruz. Kazadan etkilenen vatandaşlarımıza her türlü destek için harekete geçmiş bulunuyoruz. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.