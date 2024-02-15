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Erzincan İliç'te meydana gelen maden kazası için komisyon kuruldu

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Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden kazasının araştırılması ve benzer kazaların önlenmesi amacıyla TBMM Kararı ile komisyon kuruldu.

Erzincan İliç'te meydan gelen maden kazasının araştırılmasına ilişkin komisyon kurulmasına dair TBMM Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden kazasının tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla meclis araştırma komisyonu kurulmasına dair TBMM Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Komisyon 22 üyeden kurulacak. Komisyonun çalışma süresi başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak. Komisyon, gerekirse Ankara dışında da çalışabilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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